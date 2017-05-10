В Уфе задержаны два мотоциклиста, пытавшиеся скрыться от полицейских

Задержание было произведено 10 мая, сообщает городская госавтоинспекция.

На Демском повороте в сторону Сипайлово инспекторы ДПС подали сигнал об остановке двум водителям мотоциклов «Ямаха», на которых не были установлены госномера. Мотоциклисты проигнорировали требование и попытались скрыться. Началось преследование, в ходе которого один из мотоциклистов был задержан напротив дома № 18 по улице Жукова.

Второй мотоциклист был задержан напротив дома № 3 по улице Набережной, полицейский при этом получил травму ноги. За содеянное нарушителям грозит арест до пятнадцати суток.