В Башкирии осудили членов преступной наркогруппировки

Расследование уголовного дела в их отношении велось без малого два года. Установлено, что осужденные организовали преступную группу, которая занималась незаконным сбытом наркотиков «спайс» и «скорость» в Буздякском, Туймазинском и Белебеевском районах.





Злоумышленники закупали их через Интернет, фасовали и сбывали через всемирную паутину. Оплата также производилась бесконтактным способом, посредством электронных платежных систем. После этого покупателям сообщали место «закладки».



