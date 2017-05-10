В Уфе задержали пьяного водителя «Хонды», сбившего 17-летнюю девушку

Нарушитель скрылся с места ДТП, однако позже был задержан сотрудниками ГИБДД.

Вчера днем в Октябрьском районе столицы водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП. Пострадавшей оказали медпомощь и направили домой. Злоумышленник был задержан в ходе розыскных работ – им оказался 28-летний горожанин. Пешехода он сбил, управляя «Хондой Цивик» в пьяном состоянии.

За прошедший день в столице зарегистрировано 69 ДТП, в двух из которых пострадали два человека, сообщает городская госавтоинспепкция.