#Башкирия-В Уфе в гибели рабочего в траншее обвинили мастера
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11.05.17 16:36
В Уфе создан научно-исследовательский центр мустаеведения
11.05.17 16:14
В Учалах пройдёт российский конкурс на лучшего горняка
11.05.17 15:57
В Уфе высадили аллею в память о погибших военнослужащих
11.05.17 14:59
В Уфе задержаны два мотоциклиста, пытавшиеся скрыться от полицейских
11.05.17 14:28
В Башкирии осудили членов преступной наркогруппировки
11.05.17 14:24
В Уфе задержали пьяного водителя «Хонды», сбившего 17-летнюю девушку
11.05.17 14:20
В Уфе в гибели рабочего в траншее обвинили мастера
11.05.17 13:20
Башкирию на чемпионате России по пахоте представят три участника
11.05.17 13:14
В Амзе вор похитил в магазине 20 пар женских колготок
11.05.17 12:59
В Янауле 14 семей получили жилищные сертификаты
11.05.17 12:53
В Нефтекамске вор-форточник похитил 7 тысяч рублей в кафе
11.05.17 12:51
В Уфе микрофинансовую организацию оштрафовали за трудоустройство госслужащего
11.05.17 12:37
В Башкирии женщина в День победы зарезала сожителя
11.05.17 12:32
В Аургазинском районе погиб мотоциклист
11.05.17 12:20
В Башкирии сельчанин унёс на плечах украденного из агрофирмы телёнка
11.05.17 12:18
В Башкирии будут проводить рыбные фестивали
11.05.17 11:51
Уфимцы на один день пересядут на велосипеды
11.05.17 11:51
Жительница Шаранского района предстанет перед судом за угрозу заражения ребенка ВИЧ-инфекцией
11.05.17 11:05
Инвалид-колясочник Ильдар Галиакбаров завершил пробег Уфа - Астана
11.05.17 10:42
Жители Башкирии могут помочь в создании памятника «чернобыльцам» на Поклонной горе
11.05.17 10:41
В Башкирии началась подготовка к отопительному сезону
11.05.17 10:27
В Уфе пациенты с пересаженными органами сыграют в волейбол со своими врачами
11.05.17 10:10
Ишимбайские «Витязи» вышли на парад Победы в арктической шкуре
10.05.17 22:11
"Салават Юлаев" пополнился чешским нападающим
10.05.17 17:17
В Башкирии яровые посеяны на треть
10.05.17 15:13
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
10.05.17 15:07
В Мечетлинском районе глава сельсовета нарушил антикоррупционное законодательство
10.05.17 15:04
Баймакские конники доставили подарок главы республики в Челябинскую область
10.05.17 15:03
В Бакалинском районе предприятие за дачу взятки оштрафовано на миллион рублей
10.05.17 14:46
В уфимской Черниковке подешевел троллейбус
10.05.17 14:35
В Уфе пройдёт фестиваль счастливых семей
10.05.17 14:13
Потребители задолжали за тепло «Уфимским инженерным сетям» 2 миллиарда рублей
10.05.17 14:12
В уфимском парке имени Якутова пройдет забег с фонариками
10.05.17 12:29
Житель Башкирии убил мужчину ударом ладони по лицу
10.05.17 12:06
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
10.05.17 11:43
В Стерлитамаке пьяный бомж на угнанном «Форде» врезался в столб
10.05.17 11:22
В Баймакском районе памятная стела пополнилась новыми именами учителей-фронтовиков
10.05.17 10:56
В Уфе мошенники под угрозой отключения газа навязывают пенсионерам ненужный прибор
10.05.17 10:53
Уфимцы в честь Победы отжались 26 298 раз
10.05.17 10:48
В Башкирии два человека пострадали в столкновении ВАЗа и «Волги»
10.05.17 10:39
В Нефтекамске грабитель из-за пачки пельменей и бутылки отсидит четыре года
10.05.17 10:24
В Белорецке продолжается поиск пропавшей девочки
09.05.17 15:34
В Учалах состоялся парад Победы
09.05.17 11:23
Рустэм Хамитов возложил цветы к памятникам Героям Советского Союза
08.05.17 20:19
В Башкирии задержан преступник, находящийся в федеральном розыске
08.05.17 17:32
Самолет Уфа - Москва прервал полёт и приземлился в уфимском аэропорту
08.05.17 10:17
Реки на территории Уфы вошли в берега
08.05.17 09:46
В республике объявили конкурс на лучшую модель патриотического воспитания
08.05.17 09:17
В Стерлитамаке «написали» «Автолетопись Победы»
08.05.17 09:03
В республике создадут первый государственно-частный пансионат для пожилых
08.05.17 08:36
Житель Баймакского района ограбил односельчанку во время застолья
07.05.17 19:39
В Кумертау инвесторы намерены производить нефтеоборудование, стеновые панели и удобрения
07.05.17 18:57
В Баймакском районе грабителей нашли по записке с угрозами
07.05.17 11:05
В Куюргазинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с хранилищем голубого топлива
07.05.17 10:55
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевных работ в Мелеузовском районе
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