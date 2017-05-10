В Уфе в гибели рабочего в траншее обвинили мастера

Уголовное дело по факту гибели рабочего «Уфаводоканала» направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В апреле прошлого года бригада «Уфаводоканала» ремонтировала канализацию на улице Камышлинской в Уфе. В нарушение своих должностных обязанностей мастер аварийно-восстановительных работ предприятия не обеспечил укрепление стенок траншеи. Спустившийся на дно слесарь погиб в результате обвала размытого песка.

Мастер обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он не признал.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.