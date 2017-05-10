|
|
НОВОСТИ
11.05.17 11:51
Жительница Шаранского района предстанет перед судом за угрозу заражения ребенка ВИЧ-инфекцией
07.05.17 19:39
В Кумертау инвесторы намерены производить нефтеоборудование, стеновые панели и удобрения
|
11.05.17 | 13:20 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирию на чемпионате России по пахоте представят три участника
Это Ильдар Ишикаев из сельхозкооператива «Ашкадарский» Мелеузовского района, Римир Гизатуллин из «Агрофирмы Салават» Стерлитамакского района и студентка 4 курса Башкирского государственного аграрного университета Алия Якупова, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.
Кстати, Ильдар Ишикаев на пяти предыдущих состязаниях уже входил в десятку лучших механизаторов России. Самое высокое достижение Ильдара – это 3-е призовое место в «Трактор-шоу» в 2015 году на чемпионате страны в Саратовской области. Римир Гизатуллин в прошлом году занял 4-е место в «Трактор-шоу». Алия Якупова также дебютировала в прошлом году. Она стала единственной представительницей слабого пола за всю историю российского чемпионата.
Пока в соревнованиях по пахоте зарегистрировалось 38 участников из 28 регионов России. Прием заявок продолжается.
Напомним, что VI Открытый чемпионат России по пахоте 2017 года пройдет в Республике Башкортостан (Уфимский район, перекресток с. Нижегородка – д.Березовка) с 25 июня по 1 июля.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
На карту весеннего половодья нанесены первые подтопленные участки Уфы
Сергей Л. 2017-04-26 19:40:01
В Уфе медики начали расследование массового отравления в детском саду
Татьяна 2017-04-25 16:01:56
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
прохожий 2017-04-23 16:24:43