Башкирию на чемпионате России по пахоте представят три участника

Это Ильдар Ишикаев из сельхозкооператива «Ашкадарский» Мелеузовского района, Римир Гизатуллин из «Агрофирмы Салават» Стерлитамакского района и студентка 4 курса Башкирского государственного аграрного университета Алия Якупова, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Кстати, Ильдар Ишикаев на пяти предыдущих состязаниях уже входил в десятку лучших механизаторов России. Самое высокое достижение Ильдара – это 3-е призовое место в «Трактор-шоу» в 2015 году на чемпионате страны в Саратовской области. Римир Гизатуллин в прошлом году занял 4-е место в «Трактор-шоу». Алия Якупова также дебютировала в прошлом году. Она стала единственной представительницей слабого пола за всю историю российского чемпионата.

Пока в соревнованиях по пахоте зарегистрировалось 38 участников из 28 регионов России. Прием заявок продолжается.

Напомним, что VI Открытый чемпионат России по пахоте 2017 года пройдет в Республике Башкортостан (Уфимский район, перекресток с. Нижегородка – д.Березовка) с 25 июня по 1 июля.