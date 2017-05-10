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11.05.17 | 13:14 НОВОСТИ | Архив новостей
В Амзе вор похитил в магазине 20 пар женских колготок
Злоумышленник задержан благодаря камерам видеонаблюдения.
В селе Амзя, входящем в состав Нефтекамска, из магазина было похищено 20 пар женских колготок.
Прибывший наряд полиции с помощью камер видеонаблюдения определил и задержал вора. Им оказался 32-летний местный житель, сообщает ОВД города.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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