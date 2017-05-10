В Янауле 14 семей получили жилищные сертификаты

После старта федеральной программы "Жилище" квартирный вопрос решили 37 семей района.

День Великой Победы ознаменовался для 14 янаульских семей еще одним торжеством. На центральной площади города глава администрации района Ильшат Вазигатов вручил им сертификаты на улучшение жилищных условий общей суммой около 13,5 миллиона рублей.

В ходе реализации федеральной программы "Жилище", рассчитанной на 2015 - 2020 годы, условия проживания улучшили 37 семей района, в том числе 32 многодетные, сообщили в администрации Янаула.