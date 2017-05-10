|
|
НОВОСТИ
11.05.17 11:51
Жительница Шаранского района предстанет перед судом за угрозу заражения ребенка ВИЧ-инфекцией
07.05.17 19:39
В Кумертау инвесторы намерены производить нефтеоборудование, стеновые панели и удобрения
|
11.05.17 | 12:59 НОВОСТИ | Архив новостей
В Янауле 14 семей получили жилищные сертификаты
После старта федеральной программы "Жилище" квартирный вопрос решили 37 семей района.
День Великой Победы ознаменовался для 14 янаульских семей еще одним торжеством. На центральной площади города глава администрации района Ильшат Вазигатов вручил им сертификаты на улучшение жилищных условий общей суммой около 13,5 миллиона рублей.
В ходе реализации федеральной программы "Жилище", рассчитанной на 2015 - 2020 годы, условия проживания улучшили 37 семей района, в том числе 32 многодетные, сообщили в администрации Янаула.
Автор: Андрей НИЧКОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
На карту весеннего половодья нанесены первые подтопленные участки Уфы
Сергей Л. 2017-04-26 19:40:01
В Уфе медики начали расследование массового отравления в детском саду
Татьяна 2017-04-25 16:01:56
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
прохожий 2017-04-23 16:24:43