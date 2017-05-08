"Салават Юлаев" пополнился чешским нападающим

Заключен контракт с форвардом Домиником Кубаликом.

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" заключил контракт с чешским нападающим Домиником Кубаликом.

21-летний форвард прошлый сезон провел в клубе чешской экстралиги "Пльзень". В его составе дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны, завоевал бронзовую медаль экстралиги.

В уфимском клубе новичок будет выступать под номером 18. Контракт с ним рассчитан до 2019 года, сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева".