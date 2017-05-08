Башкирия-В Башкирии яровые посеяны на треть

09.05.17 Сегодня - День Победы

09.05.17 В Уфе ушел из жизни известный художник Раис Гаитов

09.05.17 В Башкирии господдержку поисковых отрядов увеличили до 1,5 млн рублей‍

09.05.17 Башкирия стала лидером по объёму выданных микрозаймов

09.06.17 Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Днём Победы

09.05.17 В Башкирии седьмой день разыскивают 9-летнюю Яну Перчаткину