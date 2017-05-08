В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»

Накануне 9 мая туймазинские сотрудники и ветераны отдела МВД высадили 200 саженцев пирамидального тополя.

«Аллея ветеранов» расположилась по улице Фабричной неподалеку от нового здания изолятора временного содержания. В общей сложности в нынешнем году в районе высажено более 6 тысяч саженцев, из них около тысячи – лиственниц и лип.