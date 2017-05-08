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В уфимской Черниковке подешевел троллейбус

Стоимость проезда за наличный расчет на троллейбусных маршрутах в северной части города снижена с 20 до 18 рублей, сообщает пресс-служба администрации Уфы.