В Мечетлинском районе глава сельсовета нарушил антикоррупционное законодательство

Когда это вскрылось, он уволился с должности.



Глава Малоустьикинского сельсовета в Мечетлинском районе заключал договоры по водоснабжанию населения с кооперативом, одним из учредителей которого он сам же и был. Также он участвовал в хозяйственной деятельности предприятия.

Таким образом глава нарушил антикоррупционное законодательство, и прокурор потребовал расторгнуть с ним трудовой договор, после этого мужчина подал в отставку, сообщает республиканская прокуратура.