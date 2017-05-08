Баймакские конники доставили подарок главы республики в Челябинскую область

Обещание подарить чистокровного жеребца прозвучало во время апрельского визита в соседнюю область.



Тогда делегация Башкортостана посетила конно-спортивный комплекс «Рифей» в поселке Кременкуль. Около 200 спортсменов тренируются здесь по олимпийским видам конного спорта. В беседе с сотрудниками и тренерами комплекса Рустэм Хамитов заметил, что в конюшне не хватает лошадей башкирской породы, и обещал помочь с решением этого вопроса.

Как сообщили в администрации Баймакского района, чистокровного жеребца в конно-спортивный комплекс доставили уже 6 мая. Поездку он перенес хорошо.