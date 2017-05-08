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В Бакалинском районе предприятие за дачу взятки оштрафовано на миллион рублей

В декабре прошлого года бакалинское предприятие незаконно приняло партию металлолома. Когда правонарушение вскрылось, ему грозил штраф в размере 50 тысяч рублей.