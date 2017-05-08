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10.05.17 | 14:35 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе пройдёт фестиваль счастливых семей
Фестиваль счастливых семей пройдет в Уфе 15 мая, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Мероприятие состоится в центре досуга и сервиса санатория «Зеленая роща». В нем примут участие дети из замещающих семей и их приемные родители.
В программе веселые конкурсы, флешмоб, совместное приготовление чак-чака, выступление кукольного театра, караоке, выставка детских работ, концерт. Завершится фестиваль награждением лучших замещающих семей столицы.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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