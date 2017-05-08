Потребители задолжали за тепло «Уфимским инженерным сетям» 2 миллиарда рублей

Задолженность перед «Уфимскими инженерными сетями» достигла 2 млрд рублей, сообщил генеральный директор предприятия Максим Петров на оперативном совещании в мэрии.

МУП УИС пытается взыскать долги через суд, однако процесс этот занимает до полугода. Неплатежи ставят под вопрос проведение капремонта сетей при подготовке к следующему отопительному сезону в полном объеме.

За прошедший сезон предприятие реализовало потребителям более 1818,1 тысяч гигакалорий. Зафиксировано три повреждения на магистралях, из-за чего было отключено тепло у 278 потребителей. Нынче запланировано отремонтировать 5,6 километра тепловых сетей.