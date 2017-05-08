#Башкирия-Потребители задолжали за тепло «Уфимским инженерным сетям» 2 миллиарда рублей
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10.05.17 15:13
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
10.05.17 15:07
В Мечетлинском районе глава сельсовета нарушил антикоррупционное законодательство
10.05.17 15:04
Баймакские конники доставили подарок главы республики в Челябинскую область
10.05.17 15:03
В Бакалинском районе предприятие за дачу взятки оштрафовано на миллион рублей
10.05.17 14:46
В уфимской Черниковке подешевел троллейбус
10.05.17 14:35
В Уфе пройдёт фестиваль счастливых семей
10.05.17 14:13
Потребители задолжали за тепло «Уфимским инженерным сетям» 2 миллиарда рублей
10.05.17 14:12
В уфимском парке имени Якутова пройдет забег с фонариками
10.05.17 12:29
Житель Башкирии убил мужчину ударом ладони по лицу
10.05.17 12:06
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
10.05.17 11:43
В Стерлитамаке пьяный бомж на угнанном «Форде» врезался в столб
10.05.17 11:22
В Баймакском районе памятная стела пополнилась новыми именами учителей-фронтовиков
10.05.17 10:56
В Уфе мошенники под угрозой отключения газа навязывают пенсионерам ненужный прибор
10.05.17 10:53
Уфимцы в честь Победы отжались 26 298 раз
10.05.17 10:48
В Башкирии два человека пострадали в столкновении ВАЗа и «Волги»
10.05.17 10:39
В Нефтекамске грабитель из-за пачки пельменей и бутылки отсидит четыре года
10.05.17 10:24
В Белорецке продолжается поиск пропавшей девочки
09.05.17 15:34
В Учалах состоялся парад Победы
09.05.17 11:23
Рустэм Хамитов возложил цветы к памятникам Героям Советского Союза
08.05.17 20:19
В Башкирии задержан преступник, находящийся в федеральном розыске
08.05.17 17:32
Самолет Уфа - Москва прервал полёт и приземлился в уфимском аэропорту
08.05.17 10:17
Реки на территории Уфы вошли в берега
08.05.17 09:46
В республике объявили конкурс на лучшую модель патриотического воспитания
08.05.17 09:17
В Стерлитамаке «написали» «Автолетопись Победы»
08.05.17 09:03
В республике создадут первый государственно-частный пансионат для пожилых
08.05.17 08:36
Житель Баймакского района ограбил односельчанку во время застолья
07.05.17 19:39
В Кумертау инвесторы намерены производить нефтеоборудование, стеновые панели и удобрения
07.05.17 18:57
В Баймакском районе грабителей нашли по записке с угрозами
07.05.17 11:05
В Куюргазинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с хранилищем голубого топлива
07.05.17 10:55
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевных работ в Мелеузовском районе
06.05.17 20:57
В Бирске двое молодых мужчин погибли в автоаварии
06.05.17 16:57
В Уфе прошло открытое первенство по велоспорту на шоссе
06.05.17 16:27
В Уфе состоялась 69-я легкоатлетическая эстафета
06.05.17 16:24
Уфимские байкеры открыли сезон
06.05.17 15:04
В Уфе появилась «Аллея славы»
06.05.17 00:48
Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с наступающим праздником - Днём Победы
05.05.17 16:32
Уфимец хотел вернуть незаконную недвижимость за взятку в три миллиона рублей
05.05.17 15:11
В Уфе сгорел автомобиль «Рено». Пострадал водитель
05.05.17 15:04
В Госкомитете по тарифам Башкирии новый руководитель
05.05.17 14:38
Приставы выставили на продажу имущество фирмы, задолжавшей сотрудникам полтора миллиона
05.05.17 14:22
В Абзелиловском районе овечка сбежала от воров
05.05.17 14:13
В Бирском районе мужчина угрожал убить мать из-за телеперадачи
05.05.17 13:52
Из Сербии в Уфу пришлют наркоторговца
05.05.17 13:44
Обокрав коллегу в Уфе, мужчина прокутил 90 тысяч в вагоне-ресторане
05.05.17 13:36
В Уфе фирму «Архпроект» обязали выплатить сотрудникам задолженные по зарплате семь миллионов
05.05.17 13:30
Житель Салавата предстанет перед судом за сбыт анаболиков
05.05.17 13:05
Впервые в России граждан привлекли к уголовной ответственности за кражу ПГС
05.05.17 11:33
Юный музыкант из Башкирии занял первое место на международном конкурсе
05.05.17 10:56
В Башкирии выходец из Средней Азии размеcтил в «ВКонтакте» экстремистский видеоролик
05.05.17 10:43
Четверть жителей Башкирии отнесли себя к бедным
05.05.17 10:42
В Уфе ломают и крадут новые противопешеходные ограждения
05.05.17 10:15
В Стерлитамаке в ДТП пострадали пять человек
05.05.17 09:39
В Белорецке продолжаются поиски пропавшей девочки
05.05.17 09:04
В Баймакском районе дружинники вышли на вахту
04.05.17 20:18
В Башкирии потерпел крушение вертолёт. Погибли пилот и пассажиры
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