В уфимском парке имени Якутова пройдет забег с фонариками

Ночной флешмоб, посвященный Дню Победы, состоится сегодня вечером в уфимском парке имени Якутова, сообщили в администрации Советского района столицы.

Участники «Забега памяти» пробегут дистанцию в три километра вокруг озера Солдатского. В руках у них будут зажженные фонарики. По окончании забега они зажгут свечи и почтут память героев Великой Отечественной.

Принять участие в акции могут все желающие. С собой нужно взять фонарик и свечу. Сбор участников в 21.00 возле Вечного огня.