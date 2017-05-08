Житель Башкирии убил мужчину ударом ладони по лицу

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Вечером 4 мая 26-летний хозяин одного из домов села Иглино, находясь на веранде, ударил ладонью по лицу нетрезвого 45-летнего отца сожительницы. Мужчина упал с веранды и ударился головой о бетонную плиту на земле – от полученной травмы он скончался на месте.

Молодому человеку предъявлено обвинение, сейчас он находится под подпиской о невыезде, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.