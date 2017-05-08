В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД

Используя служебное положение, женщина присвоила более 400 тысяч рублей.

Янаульский районный суд вынес приговор бывшему бухгалтеру местного ОВД.

Имея доступ к компьютерным базам данных, женщина необоснованно начислила более 400 тысяч рублей двум сотрудникам, которые не знали о ее преступном замысле. Позже они вернули деньги бухгалтеру, которая обьяснила свои действия ошибкой.

Районный суд приговорил злоумышленницу к полутора годам лишения свободы условно. С нее взыскан причиненный материальный ущерб. Кроме того, ей запрещено занимать должности, связанные с материальной ответственностью.

Приговор вступил в силу, сообщает Верховный суд республики.