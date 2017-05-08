|
|
НОВОСТИ
07.05.17 19:39
В Кумертау инвесторы намерены производить нефтеоборудование, стеновые панели и удобрения
05.05.17 14:38
Приставы выставили на продажу имущество фирмы, задолжавшей сотрудникам полтора миллиона
05.05.17 13:36
В Уфе фирму «Архпроект» обязали выплатить сотрудникам задолженные по зарплате семь миллионов
|
10.05.17 | 11:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамаке пьяный бомж на угнанном «Форде» врезался в столб
Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
В январе горожанин познакомился с 42-летним бездомным ранее судимым мужчиной. Тот поведал о непростой жизненной ситуации, о том, как выйдя на свободу, он не смог найти работу и это привело к трудностям с жильем. Горожанин посочувствовал бездомному и предоставил ему кров, еду взамен на помощь по дому.
На майские праздники хозяин дома с семьей уехал, оставив дом на попечение ранее судимого мужчины. Во дворе также остался хозяйский «Форд», на котором в итоге бомж, находясь в пьяном состоянии, решил прокатиться. Далеко уехать не получилось – не проехав и километра, он врезался в столб, после чего пытался скрыться.
Злоумышленника задержали сотрудники ОГИБДД и доставили в управление МВД. Теперь он вновь предстанет перед судом.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
На карту весеннего половодья нанесены первые подтопленные участки Уфы
Сергей Л. 2017-04-26 19:40:01
В Уфе медики начали расследование массового отравления в детском саду
Татьяна 2017-04-25 16:01:56
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
прохожий 2017-04-23 16:24:43
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 00:37:37
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
прохожий 2017-04-22 21:27:11