В Стерлитамаке пьяный бомж на угнанном «Форде» врезался в столб

Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В январе горожанин познакомился с 42-летним бездомным ранее судимым мужчиной. Тот поведал о непростой жизненной ситуации, о том, как выйдя на свободу, он не смог найти работу и это привело к трудностям с жильем. Горожанин посочувствовал бездомному и предоставил ему кров, еду взамен на помощь по дому.

На майские праздники хозяин дома с семьей уехал, оставив дом на попечение ранее судимого мужчины. Во дворе также остался хозяйский «Форд», на котором в итоге бомж, находясь в пьяном состоянии, решил прокатиться. Далеко уехать не получилось – не проехав и километра, он врезался в столб, после чего пытался скрыться.

Злоумышленника задержали сотрудники ОГИБДД и доставили в управление МВД. Теперь он вновь предстанет перед судом.