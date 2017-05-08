В Баймакском районе памятная стела пополнилась новыми именами учителей-фронтовиков

Фронтовик Ишбулды Сабитов.

Сейчас на стене памяти уже 297 фамилий. Когда ее открыли в год 70-летия Великой Победы, в списке значились 128 участников Великой Отечественной войны.



За два года кропотливой работы по изучению, пополнению, уточнению и корректировке списков удалось восстановить имена еще 169 баймакских учителей-фронтовиков.

Почтить память коллег у стелы Учителю-воину смогли ветераны образования, фронтовики Ишбулды Сабитов и Забих Науширбанов.





Ишбулды Сабитова на службу призвали летом 1942 года. Первый бой командир взвода зенитчиков, младший лейтенант Сабитов принял под Курском. Победный май встретил в Белоруссии, где охранял спешащие на запад военные эшелоны с техникой и живой силой.





Забих Науширбанов на фронте с 1943 года. Первое ранение получил в Украине. Освобождал Белоруссию и Польшу. Возле Бранденбургских ворот его тяжело ранили. Но солдат попросил однополчан помочь ему добраться до поверженного рейхстага. Собрав все свои силы, он написал на колонне свою фамилию, а потом упал без сознания.