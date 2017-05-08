В Уфе мошенники под угрозой отключения газа навязывают пенсионерам ненужный прибор

Обращения о навязывании жильцам домов детектора утечки газа «Стопгаз» начали поступать в управление Роспотребнадзора по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники представляются работниками газовой службы и заходят в квартиры под предлогом проверки. Далее они сообщают, что жильцы обязаны по закону установить прибор, предлагая его пенсионерам по льготной цене в 4,9 тыс. рублей. В случае отказа они грозятся отключить газ и выставить штраф.

Законодательство, между тем, не предусматривает обязанности устанавливать подобные приборы. Также не предусмотрены штрафы за его отсутствие, пояснили в Роспотребнадзоре.