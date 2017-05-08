Уфимцы в честь Победы отжались 26 298 раз

Жители Демского района Уфы поставили 9 мая «Рекорд Победы», отжавшись 26 тыс. 298 раз, сообщили в райадминистрации.

Посвященный празднику флешмоб проходит в столице с 2011 года. Принять участие в нем могут все желающие, независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки. Число упражнений – это количество мирных дней, прошедших со Дня Победы - 9 мая 1945 года.





Девиз акции – «Не словом, а делом». С каждым годом она собирает все больше участников.