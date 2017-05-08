В Башкирии два человека пострадали в столкновении ВАЗа и «Волги»

Авария произошла 9 мая в селе Толбазы Аургазинского района.

60-летний водитель за рулем «двенадцатой» предположительно не уступил «Волге», в результате чего произошло столкновение. Водитель ВАЗа и 60-летняя пассажирка «Волги» с травмами доставлены в больницу.

За прошедший день в регионе зарегистрировано семь ДТП, в которых пострадали девять человек. Задержаны 103 пьяных водителя, сообщает республиканская госавтоинспекция.