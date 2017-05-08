В Нефтекамске грабитель из-за пачки пельменей и бутылки отсидит четыре года

Нефтекамский городской суд вынес приговор 22-летнему грабителю.

Войдя в магазин, мужчина достал молоток и, угрожая продавцу, заставил отдать бутылку водки и пачку мясо-капустных пельменей. Вскоре по приметам злоумышленник был задержан полицией.

В суде обвиняемый свою вину полностью признал. Приговором ему стало лишение свободы на четыре года, сообщает прокуратура Нефтекамска.