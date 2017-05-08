В Белорецке продолжается поиск пропавшей девочки

Поиски пропавшей семь дней назад девятилетней Яны Перчаткиной из Белорецка проходили и в праздничные дни.

Сотни волонтеров из Белорецка, Уфы, Межгорья, Учалов подключены к поиску.

Работают и москвичи из организации "Лиза Алерт ". И, конечно же, продолжают работать сотрудники МЧС, криминалисты, однако пока безрезультатно. Уже проверены бассейн и прибрежные зоны рек Нуры и Белой. В городе и пригородной территории прочесали лесной массив и лесопосадки, осмотрены колодцы.

В Интернете появилось сообщество по поиску Яну Перчаткиной для координации волонтерского движения в г. Белорецк, а также группа по поиску Яны Перчаткиной.

Кто не может помочь в поисках, помогает деньгами. По словам волонтеров, добровольцы регулярно присылают деньги на медикаменты и бензин. «Сегодня собралась дружная, сплоченная команда в составе 54 человек, которые, несмотря на усталость, прочесывали километр за километром порой труднопроходимой местности» - написали на странице сообщества.

Розыскные мероприятия продолжатся и сегодня. «10 числа сборы продолжатся в штабе, который находится на автовокзале Белорецка. Время сборов 10 часов, работы колоссальное количество, будем рады всем» - дали такое объявление в интернете.

До сих пор неизвестно, жива Яна или нет, не исключено, что её могли похитить. В интернете под одним из постов родственница девочки, Лена Перчаткина, обращается к похитителям: «Если похититель читает эту страничку, подскажи, где найти Яну живой? Родственники не будут настаивать на жестоком наказании, только верни её».

Напомним, девочка вышла из дома 3 мая в 8 часов утра на занятия, но в школе так и не появилась.