В Учалах состоялся парад Победы

72-ю годовщину великой Победы встретили 33 ветерана войны и 600 тружеников тыла Учалов и Учалинского района.

В шествии в честь праздника приняли участие учащиеся школ и воспитанники подростковых клубов, колонны предприятий и организаций города и района, военная и боевая автомобильная техника. Впервые в этом году торжественным маршем прошли воспитанники нового объединения «Юнармия» средней школы № 5.

Была подготовлена концертная программа, в парке культуры и отдыха желающих угощали солдатской кашей. Завершится праздник совместным исполнением песни «День Победы» и салютом.

Все 33 ветерана Великой Отечественной войны получили в честь праздника подарки. Одного участника Великой Отечественной войны не стало буквально на днях - Шарифьян Саяпов не дожил до Дня Победы всего несколько дней. В следующем году ему бы исполнилось сто лет.

Из Учалинского района на фронт ушли около 13,5 тысяч человек, из них почти десять тысяч погибли или пропали без вести. За мужество и отвагу шестеро учалинцев удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали кавалерами ордена Славы.