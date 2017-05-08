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09.05.17 | 11:23 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов возложил цветы к памятникам Героям Советского Союза
9 мая в уфимском парке Победы глава Башкортостана Рустэм Хамитов возложил живые цветы к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь, сообщает пресс-служба главы.
Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества. Рустэм Хамитов возложил цветы и к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.
Глава региона приветствовал курсантов Уфимского юридического института МВД России и воспитанников Уфимского кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, которые прошли торжественным маршем по аллее.
Во время посещения парка Рустэм Хамитов пообщался с ветеранами и жителями Уфы, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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