Рустэм Хамитов возложил цветы к памятникам Героям Советского Союза

9 мая в уфимском парке Победы глава Башкортостана Рустэм Хамитов возложил живые цветы к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь, сообщает пресс-служба главы.

Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества. Рустэм Хамитов возложил цветы и к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.

Глава региона приветствовал курсантов Уфимского юридического института МВД России и воспитанников Уфимского кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, которые прошли торжественным маршем по аллее.

Во время посещения парка Рустэм Хамитов пообщался с ветеранами и жителями Уфы, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.