В Башкирии задержан преступник, находящийся в федеральном розыске

Стражи порядка задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за несколько эпизодов мошенничества и кражу денег у родной матери в Ишимбайском районе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Преступный путь мошенника обозначился в 2015 году, когда в полицию Ишимбая стали один за другим обращаться потерпевшие -- таковых оказалось четверо - с заявлениями о том, что 26-летний мужчина занял у них крупныю сумму денег и исчез.

Плюс мать подозреваемого сообщила полицейским, что сын украл ее деньги, которые она выручила за продажу квартиры – приблизительно 700 тысяч рублей. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

В эти дни, полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его. Против него возбуждено уголовное дело, он находится под арестом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.