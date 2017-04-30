Самолет Уфа - Москва прервал полёт и приземлился в уфимском аэропорту

Причиной стала техническая неисправность.

Сегодня в 15.43 самолет Уфа - Москва вынужден был прервать полет и приземлиться в уфимском аэропорту. Причиной стала техническая неисправность, которая выявилась сразу после взлёта.

На борту находилось 79 пассажиров, в том числе девять детей. Всех их отправят в Москву другими рейсами, сообщает пресс-служба аэропорта.

Уфимский аэропорт работает в штатном режиме.