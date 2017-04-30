За последние сутки уровни Белой и Демы достигли отметки выхода на пойму.

Реки на территории Уфы вошли в берега, уровень Белой в районе Монумента Дружбы упал на 25 сантиметров и сейчас составляет 655 сантиметров, сообщают в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уровень реки Уфа в районе Шакши упал на 16 сантиметров — до 568 см, река Дема возле д. Бочкарево ушла вниз до 514 сантиметров. Все уровни измеряются относительно нуля гидропоста.