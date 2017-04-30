В республике объявили конкурс на лучшую модель патриотического воспитания

К участию приглашаются органы управления образованием, школы, дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также организации дополнительного образования.

Конкурс на лучшую модель патриотического воспитания инициировали Госсобрание и региональное отделение «Единой России». Проект преследует две цели, первая из которых - консолидировать возможности власти и общества в воспитании подрастающих поколений. Вторая – выявить, поддержать, воплотить в жизнь лучшие способы духовного и патриотического воспитания молодежи.

Организаторы подчеркивают, что ждут от участников свежих, эффективных и легко реализуемых идей, которые были бы интересны молодежи.

Каждая заявка должна содержать методическую и творческую части, прием заявок для участия продлится до 25 мая, сообщает сайт Госсобрания республики.