#Башкирия-В Стерлитамаке «написали» «Автолетопись Победы»
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08.05.17 09:46
В республике объявили конкурс на лучшую модель патриотического воспитания
08.05.17 09:17
В Стерлитамаке «написали» «Автолетопись Победы»
08.05.17 09:03
В республике создадут первый государственно-частный пансионат для пожилых
08.05.17 08:36
Житель Баймакского района ограбил односельчанку во время застолья
07.05.17 19:39
В Кумертау инвесторы намерены производить нефтеоборудование, стеновые панели и удобрения
07.05.17 18:57
В Баймакском районе грабителей нашли по записке с угрозами
07.05.17 11:05
В Куюргазинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с хранилищем голубого топлива
07.05.17 10:55
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевных работ в Мелеузовском районе
06.05.17 20:57
В Бирске двое молодых мужчин погибли в автоаварии
06.05.17 16:57
В Уфе прошло открытое первенство по велоспорту на шоссе
06.05.17 16:27
В Уфе состоялась 69-я легкоатлетическая эстафета
06.05.17 16:24
Уфимские байкеры открыли сезон
06.05.17 15:04
В Уфе появилась «Аллея славы»
06.05.17 00:48
Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с наступающим праздником - Днём Победы
05.05.17 16:32
Уфимец хотел вернуть незаконную недвижимость за взятку в три миллиона рублей
05.05.17 15:11
В Уфе сгорел автомобиль «Рено». Пострадал водитель
05.05.17 15:04
В Госкомитете по тарифам Башкирии новый руководитель
05.05.17 14:38
Приставы выставили на продажу имущество фирмы, задолжавшей сотрудникам полтора миллиона
05.05.17 14:22
В Абзелиловском районе овечка сбежала от воров
05.05.17 14:13
В Бирском районе мужчина угрожал убить мать из-за телеперадачи
05.05.17 13:52
Из Сербии в Уфу пришлют наркоторговца
05.05.17 13:44
Обокрав коллегу в Уфе, мужчина прокутил 90 тысяч в вагоне-ресторане
05.05.17 13:36
В Уфе фирму «Архпроект» обязали выплатить сотрудникам задолженные по зарплате семь миллионов
05.05.17 13:30
Житель Салавата предстанет перед судом за сбыт анаболиков
05.05.17 13:05
Впервые в России граждан привлекли к уголовной ответственности за кражу ПГС
05.05.17 11:33
Юный музыкант из Башкирии занял первое место на международном конкурсе
05.05.17 10:56
В Башкирии выходец из Средней Азии размеcтил в «ВКонтакте» экстремистский видеоролик
05.05.17 10:43
Четверть жителей Башкирии отнесли себя к бедным
05.05.17 10:42
В Уфе ломают и крадут новые противопешеходные ограждения
05.05.17 10:15
В Стерлитамаке в ДТП пострадали пять человек
05.05.17 09:39
В Белорецке продолжаются поиски пропавшей девочки
05.05.17 09:04
В Баймакском районе дружинники вышли на вахту
04.05.17 20:18
В Башкирии потерпел крушение вертолёт. Погибли пилот и пассажиры
04.05.17 16:29
В Башкирии задержали грабителя, который похитил у пенсионерки 100 тысяч рублей
04.05.17 15:37
В Уфе замдиректора предприятия заработал на трудовых книжках 216 тысяч рублей
04.05.17 15:36
Старшим тренером молодежного хоккейного клуба "Толпар" (Уфа) назначен Алик Гареев
04.05.17 15:27
Петербург начнётся с Уфы
04.05.17 15:12
Уфимцу дали 15 лет колонии за убийство и покушение на убийство
04.05.17 15:10
В Октябрьском сгорел строящийся аквапарк
04.05.17 14:43
В Дюртюлинском районе пьяный автоугонщик въехал в забор
04.05.17 13:53
В Башкирии реки пошли на спад
04.05.17 13:47
Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в АО «Учалинский ГОК»
04.05.17 13:31
В Башкирии вводится особый противопожарный режим
04.05.17 13:12
В Аургазинском районе мать пыталась убить сына
04.05.17 12:58
Владимир Путин персонально поздравит ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
04.05.17 12:38
В Уфе машиниста экскаватора будут судить за гибель человека
04.05.17 12:32
В Уфе на бульваре Ибрагимова обвалился грунт
04.05.17 12:29
Житель Калтасов, ограбивший ювелирный салон, предстанет перед судом
04.05.17 12:19
В Уфе директор обокрал своё предприятие на два миллиона рублей
04.05.17 11:58
В Башкирии пять пассажиров «Ларгуса» пострадали из-за уснувшего водителя
04.05.17 11:31
Школьники Башкирии представили на конкурс «Ш.У.СТР.И.К» свои инновационные проекты
04.05.17 11:24
В Белорецке организован поиск пропавшей школьницы
04.05.17 11:07
В Башкирии увеличили господдержку поисковых отрядов
04.05.17 11:04
В Учалах сделан первый из «5 шагов благоустройства»
04.05.17 10:32
В Дуванском районе сгорело шесть домов
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