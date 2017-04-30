В республике создадут первый государственно-частный пансионат для пожилых

Он появится в деревне Ирсаево Мишкинского района.

В Башкортостане создадут пансионат для пожилых и инвалидов на основе ГЧП. Он появится в д. Ирсаево Мишкинского района, концессионное соглашение уже подписано.

Концессионер намерен инвестировать в проект не менее пяти миллионов рублей, срок действия соглашения — 25 лет, его реализация подразумевает создание 15 рабочих мест и 25 койко-мест.

Проект разработало региональное минтруда, по выбору концессионера был проведен конкурс, сообщает пресс-служба ведомства.