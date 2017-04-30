Житель Баймакского района ограбил односельчанку во время застолья

Он снял с потерпевшей золотое кольцо.

Жительница д. Каратал Баймакского района организовала застолье с односельчанином. Изрядно выпив, собутыльник стал снимать с нее золотое кольцо. Женщина попыталась дать отпор, но безрезультатно.

На следующий день потерпевшая обратилась в полицию, 23-летнего подозреваемого задержали быстро, не так давно он уже был судим за аналогичное преступление.

Задержанный вину признал, кольцо изъяли, в ближайшее время его вернут владелице.

На грабителя завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республикансекого МВД.