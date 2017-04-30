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07.05.17 | 19:39 НОВОСТИ | Архив новостей
В Кумертау инвесторы намерены производить нефтеоборудование, стеновые панели и удобрения
Главы республики Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки встретился в Кумертау с потенциальными резидентами ТОСЭР.
Потенциальные резиденты ТОСЭР представили свои проекты. Так,одна из российских нефтесервисных компаний планирует организовать здесь производство нефтегазового оборудования, к 2020 году предприятие позволит создать более тысячи рабочих мест.
Еще одна российская компания намерена до конца 2019 года запустить импортозамещающих проект по изготовлению энергосберегающих стеновых панелей из местного сырья.
Одно из уфимских научно-внедренческих предприятий уже направило заявку на производство в Кумертау микробиологических органо-минеральных удобрений. Проект предусматривает создание около 100 новых рабочих мест, сообщает сайт главы республики.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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