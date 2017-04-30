В Баймакском районе грабителей нашли по записке с угрозами

С её помощью преступники пытались замаскироваться, но вышло наоборот.

В с. Тубинский Баймакского района ночью к 83-летней пенсионерке через окно влезли двое неизвестных в масках. Грабители забрали у нее 30 тысяч рублей, ювелирные изделия и мутоновую шубу, причем старались как можно меньше разговаривать, а требование не обращаться в полицию и угрозы написали на бумаге, дав прочесть потерпевшей.

После ухода незваных гостей женщина обратилась к правоохранителям. Те прибыли с собакой, она пошла по следу, а по пути нашла ту самую записку, которую грабители неосмотрительно выбросили.

Одного из них нашли по почерку в результатае подворового обхода. Им оказался 36-летний местный житель, его ранее судимому подельнику из Баймака – 29 лет.

Подозреваемых взяли под стражу и завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.