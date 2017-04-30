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07.05.17 | 11:05 НОВОСТИ | Архив новостей
В Куюргазинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с хранилищем голубого топлива
В Куюргазинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реконструкции Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа, входящего в состав ООО «Газпром ПХГ». Это стратегически важный для бесперебойного газоснабжения республики объект, сообщает пресс-служба главы.
Глава республики осмотрел дожимную компрессорную станцию, цех подготовки газа, пункт управления диспетчерской службы, а также один из сборных пунктов газа.
Мощности комплекса обеспечивают выравнивание сезонной неравномерности газопотребления и поддерживают оптимальный режим работы региональной газотранспортной системы в период зимних пиковых нагрузок.
Кстати, на этой площадке реализует свой инвестиционный проект ПАО «Газпром».
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил, что инвестиции «Газпрома», превысившие 16 млрд рублей, позволили существенно увеличить производственные мощности комплекса. Так, объём суточного отбора голубого топлива теперь составляет 49 млн куб. м, а общий объём активного газа в хранилище превысил 4,6 млрд куб. м.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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