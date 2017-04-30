В Куюргазинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с хранилищем голубого топлива

07.05.17 Сегодня - День радио

07.05.17 В Башкирии за сутки река Белая опустилась на 15 сантиметров и достигла отметки 680 сантиметров

07.05.17 Уфа лидирует по росту цен на бензин в России‍

07.05.17 В Уфе высадили «Аллею славы»

07.05.17 Новым министром внутренних дел Башкирии стал Роман Деев

07.05.17 В Башкирии господдержку поисковых отрядов увеличили до 1,5 млн рублей‍

07.05.17 Башкирия стала лидером по объёму выданных микрозаймов

07.05.17 Три тысячи правонарушений пресекли инспекторы ГИБДД на дорогах Башкирии в пятницу, 5 мая

07.05.17 В Башкирии простились с погибшими при крушении вертолета «Робинсон»‍

07.06.17 Глава Башкирии Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевной кампании