Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевных работ в Мелеузовском районе

Район полностью обеспечен семенами, сообщил глава муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.

В Мелеузовском районе яровой сев предстоит провести на площади 79 тысяч га, в том числе яровых зерновых – 45,1 тысячи га, технических культур – 18,2 тысячи га, кормовых культур – 12,9 тысячи га, картофеля и овощей – 2,8 тысячи га.

Рустэм Хамитов пообщался с работниками КФХ «Старт», рассказавшими, что у них есть вся необходимая техника – от тракторов и комбайнов до сеялок для работы по технологии No-till (нулевая обработка почвы). В этом году посевные работы ведутся на площади более 1 800 га.