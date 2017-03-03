Рустэм Хамитов поздравил женщин республики с праздником Весны

Глава Республики Башкортостан поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта.

"Дорогие, милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

Этот замечательный весенний праздник давно уже стал одним из самых любимых. Именно вы дарите миру новую жизнь, создаете в семье атмосферу доверия и взаимопонимания, воплощаете красоту и любовь, доброту и нежность, обаяние и мудрость.

Вы посвящаете себя воспитанию детей, домашним заботам, в то же время достигаете значительных успехов в профессиональной деятельности, занимаетесь общественными делами, благотворительностью, вносите значимый вклад в развитие республики.

В Башкортостане многое делается для защиты семьи, материнства и детства, чтобы вы, дорогие женщины, чувствовали поддержку и уверенно смотрели в завтрашний день.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и всего самого доброго. Пусть рядом с вами будут любящие и любимые люди, радующие вас своим вниманием и заботой! Пусть исполнятся все ваши заветные мечты!

Будьте счастливы!

Р. Хамитов".