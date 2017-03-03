В Хайбуллинском районе коммунальщикам задолжали свыше 1,3 миллиона рублей

Задолженность по заработной плате, которая накопилась с сентября 2015-го по май 2016 года, имели 18 работников «Хайбуллажилкомстроя».

При этом предприятие, как сообщает сайт Следственного комитета России по Республике Башкортостан, располагало возможностью погасить долги по зарплате. Однако имея на счетах более 10 миллионов рублей, руководитель не принял мер к их погашению, а эти средства были направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками.

В отношении 42-летнего директора предприятия возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.