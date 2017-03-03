В Уфе перед судом предстанет любительница кожаных плёток

Прокуратура Октябрьского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины, обвиняемой по статьям «участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан» и «причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».

Обвиняемая являлась последовательницей организации «Орда», тождественной запрещенному религиозному объединению Казахстана «Ата Жолы» («Путь предков»). С февраля 2014 по май 2015 годов женщина в своей квартире в Сипайлово проводила религиозные обряды и церемонии, при которых сообщала клиентам о наличии у них неизлечимых заболеваний и порчи. В качестве лекарства от ложных болезней предлагались общение с духами предков, нанесение ударов кожаной плеткой и участие в паломнических поездках.

Злоумышленница вводила посетителей в состояние транса и манипулировала ими, внушая негативные последствия вплоть до смерти в случае отказа от посещений сеансов. Во время обрядов она поджигала одурманивающие травы, содержащие психоактивные вещества.

Одной из посетительниц причинен тяжкий вред здоровью, она стала зависимой от секты. По иску прокуратуры деятельность организации прекращена. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.