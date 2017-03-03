В Дуванском районе водитель ВАЗа сбил пьяного пешехода

Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Вчера, 7 марта в селе Месягутово на улице Коммунастической 33-летний житель Кигинского района за рулем ВАЗ-21099 сбил пешехода. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, он госпитализирован с вывихом плеча.

Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Сейчас по данному происшествию проводится проверка.