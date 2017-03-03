В Уфе жильцы многоквартирных домов могут получить три миллиона рублей на благоустройство двора

Пилотный проект по комплексному благоустройству дворовых территорий с общим объемом финансирования 250 млн рублей стартует в Уфе в этом году, сообщил глава региона Рустэм Хамитов.

Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Из бюджета республики на эти цели планируется выделить 200 млн рублей, из бюджета города – 37,5 млн. Не менее пяти процентов от суммы должны собрать на условиях софинансирования жильцы домов.

На благоустройство двора можно получить 3 млн рублей. На эти средства можно заасфальтировать территорию, построить спортивную или детскую площадку, смонтировать систему видеонаблюдения.

Добавим, что методику Всемирного банка ранее успешно адаптировал в республике Центр изучения гражданских инициатив. Свыше 450 сельских поселений получили до миллиона рублей на благоустройство дворов, водоснабжение, ремонт клубов и другие цели.