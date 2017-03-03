В Уфе начал работать республиканский центр тестирования ГТО

Республиканский центр тестирования ГТО открылся на территории лайфстайл центра «Башкортостан», сообщает пресс-служба администрации столицы.

На площадке, оснащенной крышей и системой освещения, размещено более 20 тренажеров с изменяемым весом нагрузки. Нормативы ГТО принимают опытные судьи. Сдать их может любой желающий, зарегистрировавшись на официальном сайте gto.ru.

Республиканский центр тестирования работает ежедневно с 10.00 до 17.00. Те, кто пока не готов пройти испытания, может подготовиться к ним под руководством штатных инструкторов.