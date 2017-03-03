В Баймакском районе одним швейным цехом стало больше

С открытием очередной производственной площадки фирмы «Колибри» в селе Билалово пятьдесят сельчан получили работу.

Ввод нового производства – есть результат реализации Среднесрочной комплексной программы развития Зауралья. Инвесторами выступают предприниматели из Абзелиловского района Линара и Вадим Загитовы. Открытые ими ранее цеха в Кульчурово, Юмашево и Тавлыкаево дали более 350 рабочих мест. На этом инвесторы останавливаться не собираются, в их планах – открытие производства в Баймаке.

Напомним, цеха «Колибри» также работают в Зилаирском и Абзелиловском районах.