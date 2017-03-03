Уфимец убил сожительницу из-за звонка домофона

Уфимцу 38-лет предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Ночью 3 марта горожанин пришел домой пьяным. Когда раздался звонок домофона, мужчина на почве ревности избил свою 41-летнюю сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти женщины, уточнили в следкоме.