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06.03.17 | 16:42 НОВОСТИ | Архив новостей
В республике снизили ставку по микрозаймам для малого бизнеса
Теперь она составляет 12% годовых.
Решение приняли для господдержки малого предпринимательства в регионе. С учетом средств, которые привлекут из федерального бюджета, микрофинансовая поддержка малого бизнеса в республике в этом году составит около 350 миллионов рублей, сообщает госкомитет РБ по предпринимательству и туризму.
На 1 марта по республиканской госпрограмме на микрофинансовую поддержку малого бизнеса ушло 1,8 млрд рублей. По этому показателю Башкортостан занимает 12-е место в РФ.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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