В Уфе бывший сотрудник Ростехнадзора предстал перед судом

За беспрепятственное согласование документов он потребовал с двух фирм 100 тысяч рублей.







Когда в прошлом году две коммерческие фирмы подали заявки на согласование планов развития горных работ. 52-летний чиновник, в компетенцию которого входило решение этого вопроса, встретился с представителем компаний и сообщил, что документы якобы не отвечают требованиям.

За «беспрепятственное согласование» заявок он потребовал 100 тысяч рублей. На следующий день после получения согласованных документов коммерсант передал оговоренную сумму сыну чиновника. Сам чиновник в это время находился на даче. Впоследствии его задержали сотрудники управления ФСБ России по республике.

Обвиняемый признал вину, суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает республиканская прокуратура.