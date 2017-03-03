Три волейболиста «Беркутов Урала» сыграли в матче восходящих звёзд Молодежной лиги

Выставочная игра прошла в Новосибирске второй раз в истории.

В составы двух команд вошли лучшие молодые волейболисты, выступающие в клубах Молодежной лиги - чемпионы и призеры молодежных чемпионатов мира и Европы. В этом сезоне игроки были разделены по принципу «Запад» – «Восток».

В команду «Восток» вошли представители Новосибирска, Красноярска и Кемерово. Им противостояли молодые волейболисты из Москвы, Казани и Уфы. Все спортсмены отбирались по результатам голосования тренеров Молодежной лиги.

Уфимцев в игре представили связующий Артем Иванов, диагональный Никита Халитов, а также доигровщик Шамиль Галиев.

Две партии на площадке шла упорная борьба, никто не хотел уступать. Все решалось в третьем сете, который уже прошел в формате шоу. В укороченной партии на площадке появились тренеры обеих сборных. Причем, как у Востока, так и у Запада в игре был задействован весь тренерский штаб.

В итоге матч закончился триумфом западной сборной - 2:1 (25:23, 18:25, 15:11), сообщает всероссийская федерация волейбола.